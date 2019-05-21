Десятки крымских санаториев работают с нарушениями норм пожарной безопасности

В Крыму 57 санаторно-курортных учреждений продолжают работу, несмотря на нарушения норм пожарной безопасности. Об этом заявил замглавы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Козинец.

В общей сложности на полуострове зарегистрировано 898 санаторно-курортных учреждений, из них в этом сезоне будут работать 610. В ходе проверки сотрудники МЧС выявили более 1,1 тысячи нарушений требований нормативных документов по пожарной безопасности.

По словам подполковника, нарушения не создают угрозы жизни и здоровью людей. Зачастую речь идет о режимных вопросах, например, в санаториях просрочены договоры на обслуживание противопожарных систем, ответственные лица не обучались мерам по пожарной безопасности или не имеют документов о прохождении пожарно-технического минимума. Большая часть замечаний была устранена, отметил Козинец.

Что касается детских лагерей, их в этом году в Крыму откроется 65, из них четыре пока не готовы к приему детей. Остальные устранили более 80% замечаний, сделанных сотрудниками МЧС.

Ранее вице-премьер Игорь Михайличенко сообщал, что к середине мая на проверку на соответствие требованиям противопожарной безопасности заявились 76 санаторно-курортных учреждений. Претензий у контролирующих органов нет только к 26, у остальных выявлены недостатки. 83% санатория на подобный мониторинг вообще не заявлялись.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 21.05.19

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