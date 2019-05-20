В Донбассе не верят словам Зеленского о готовности к обмену пленными

В ДНР и ЛНР давно готовы к переговорам по обмену пленными в формате «всех на всех», однако ждут от нового президента Украины не слов, а действий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции заявила уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова, комментируя обещание Зеленского в Верховной Раде «сделать всё, чтобы обменять всех пленных».

«Для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно. Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков», – объявила Морозова, имея в виду, что киевский режим постоянно обманывал и срывал процедуру обмена в последний момент.

В свою очередь, полномочный представитель ЛНР в Минске Владислав Дейнего предложил конкретный формат обмена и осторожно выразил удовлетворение тем, что украинский президент, кажется, начал понимать всю остроту проблемы.

«В качестве промежуточного шага годится обмен «всех установленных на всех установленных», как способ приближения к идеалу «всех на всех». Луганск никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать. Но то, что для Зеленского это новость и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция», – сказал Дейнего.

Напомним, в своей инаугурационной речи в украинском парламенте Зеленский вновь дежурно обвинил Россию, но заявил, что готов к прекращению войны и обмену пленными.

«Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но я уверен, что началом для диалога станет возвращение всех наших пленных», – заверил президент «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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