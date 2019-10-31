В Донецке обвинили Киев в блокировании обмена пленными

Украина не даёт гарантий по прекращению уголовного преследования граждан ДНР, которые внесены в список обмена заключёнными между Киевом и Донецком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова.

По её словам, все списки готовы, однако Киев тянет с помилованием уже осуждённых и с прекращением дел против арестованных.

«Украинская сторона так и не дает гарантии того, что люди, которые будут субъектами обмена, которые сейчас не осужденные, их уголовные дела находятся либо на стадии следствия, либо на стадии судебных разбирательств, – будут полностью процессуально очищены либо, в случае приговоров, будут помилованы, в отношении них полностью прекратится уголовное преследование», – заявила омбудсмен ДНР.

«На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека», – добавила Морозова.

Кроме того, ДНР уже подтвердила полномочия координатора процесса обмена от ОБСЕ Тони Фриша, который сейчас знакомится со списками пленных.

«Донецкая народная республика не возражает против его кандидатуры и готова оказать всё необходимое содействие», – цитирует Дарью Морозову RENTV.

Напомним, о полной готовности к обмену пленными с Киевом в Донецке заявляли ещё месяц назад.

Как сообщал «Новый День», последний обмен заключёнными между Украиной и Донбассом состоялся в декабре 2017 года по формуле – 300 граждан ЛДНР на 70 украинских военнопленных.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.10.19

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