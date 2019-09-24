ДНР готова обменять украинских военнопленных

Донецк подготовил и утвердил список своих граждан, захваченных Киевом, для обмена на украинских военнопленных, содержащихся в ДНР.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Киеву предложено вернуть 50 украинских военнослужащих в обмен на 88 граждан ДНР.
«Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», – приводит слова Морозовой РИА Новости.
Киев, в соответствии с предыдущими договорённостями, обязан был прекратить уголовное преследование захваченных жителей Донбасса.
«Соответственно, сейчас мы ждем письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем. И в принципе после этого мы можем четко проводить обмен между республиками и Украиной», – добавила Морозова.
Напомним, последний обмен заключёнными между Украиной и Донбассом состоялся в декабре 2017 года по формуле – 300 граждан ЛДНР на 70 украинских военнопленных.
Симферополь, Валентин Карамазов
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