ДНР готова обменять украинских военнопленных

Донецк подготовил и утвердил список своих граждан, захваченных Киевом, для обмена на украинских военнопленных, содержащихся в ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Киеву предложено вернуть 50 украинских военнослужащих в обмен на 88 граждан ДНР.

«Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», – приводит слова Морозовой РИА Новости.

Киев, в соответствии с предыдущими договорённостями, обязан был прекратить уголовное преследование захваченных жителей Донбасса.

«Соответственно, сейчас мы ждем письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем. И в принципе после этого мы можем четко проводить обмен между республиками и Украиной», – добавила Морозова.

Напомним, последний обмен заключёнными между Украиной и Донбассом состоялся в декабре 2017 года по формуле – 300 граждан ЛДНР на 70 украинских военнопленных.

Симферополь, Валентин Карамазов

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