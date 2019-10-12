Украина подготовила три группы узников для масштабного обмена

Киев готов к следующему обмену заключёнными. Однако ни детали, ни дата, ни фамилии освобождаемых узников украинских тюрем не разглашаются, дабы «не навредить делу».

Известно только, что обмен намечается «более сложный» и масштабный, чем предыдущий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому филиалу американской «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел «Незалежной» Вадим Пристайко.

«Я хочу сказать, что этот процесс находится на решающей стадии. Но ни сколько людей, ни даты, извините, я не могу вам сказать. Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять», – цитирует Пристайко ТАСС.

По словам главы МИД Украины, скрытность действий связана с тем, что «в этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль».

«Потому что, действительно, судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решаться просто невнимательно сказанным словом», – добавил Пристайко.

Он также отказался уточнять, кого из украинских граждан намерен взамен получить Киев. Неизвестно также, с кем готовит обмен пленными Украина – с ЛДНР или Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.10.19

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