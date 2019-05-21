Патрушев рассказал об украинских диверсантах и религиозных экстремистах в Крыму

На Крымском полуострове силами российских правоохранителей предотвращена деятельность нескольких религиозных, политических и диверсионных групп.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на выездном совещании в Алуште сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Предотвращена деятельность трех ячеек международной террористической организации»Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (запрещена в РФ) и украинской диверсионно-разведовательной группы», – цитирует Патрушева РИА Новости.

Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении шести местных сторонников украинского радикального националистического движения «Правый сектор» (запрещён в РФ).

Всего, по словам Патрушева, возбуждено 62 уголовных дела.

Как сообщал «Новый День», ранее ФСБ России отчиталась о задержании в Симферопольском и Белогорском районах Крыма 20 участников ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

Во время обысков в их домах было найдено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации.

На следующий день стало известно о задержании еще трёх жителей Крыма в Ростове-на-Дону. Их подозревают в юридическом и медийном пособничестве террористической организации.

Все 23 задержанных отправлены Киевским райсудом Симферополя под арест и позже этапированы на материк.

В апреле оперативники ФСБ задержали в Севастополе лидера радикальной исламистской группировки за незаконные проповеди и призывы к экстремистской деятельности.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.05.19

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