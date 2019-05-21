Полпред в ЮФО: антитеррористическая защищённость в Крыму неудовлетворительна

В Крыму до сих пор не решены проблемы с защищённостью важнейших объектов жизнедеятельности от терроризма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на выездном совещании в Крыму заявил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Кроме того, не решены и вопросы пожарной безопасности на полуострове.

«Сохраняется неудовлетворительное состояние антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов санаторно-курортного комплекса и мест массового пребывания людей в Крыму», – заявил полпред президента.

Всего, по словам Устинова, в Крыму насчитывается таких объектов 1 400, в Севастополе – 51.

«По итогам проведённых в 2018 году проверок выявлен ряд серьёзных нарушений. Подавляющее большинство учреждений – более 70% – организационно-распорядительная документация не соответствует действующему законодательству в сфере обеспечения антитеррористической защищённости», – возмущён полпред в ЮФО.

Напомним, сегодня на выездном совещании в Алуште секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Крымском полуострове силами российских правоохранителей предотвращена деятельность нескольких религиозных, политических и диверсионных групп.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.05.19

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