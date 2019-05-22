В Керчи пришли с обысками к начальнику отделения полиции и его заму

В Керчи возбуждено уголовное дело против двух руководителей местной полиции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.

Правоохранители привлечены за крупную взятку.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения полиции и его заместителя по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ – получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что 21 мая полицейские, находясь на рабочем месте, получили взятку в размере 740 тысяч рублей.

Деньги предназначались «за незаконные действия, которые были пресечены сотрудниками правоохранительных органов».

В операции участвовали оперативники ФСБ. По месту проживания подозреваемых проведены обыски.

В МВД по Крыму проходит служебная проверка, по результатам которой вышестоящее начальство керченских полицейских будет привлечено к дисциплинарной ответственности.

Об избранной мере пресечения для подозреваемых пока не сообщается

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.05.19

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