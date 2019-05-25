Очередной полицейский начальник погорел на взятке в Крыму

В Крыму отдел следкома РФ по городу Саки возбудил уголовное дело по факту взятки в отношениии заместителя начальника МО МВД России «Сакский».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым

«По данным следствия в вечернее время 24 мая 2019 года заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МО МВД России «Сакский», используя свое служебное положение, получил взятку в размере 150000 рублей.

После получения указанных денежных средств был задержан на месте совершения преступления сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю», – отмечается в сообщении.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, следователем возбуждено уголовное дело.

В данный момент расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего, добавляют в пресс-службе.

Напомним, 22 мая В Керчи было возбуждено уголовное дело против двух руководителей местной полиции.

Правоохранители привлечены за крупную взятку.

Следствие установило, что 21 мая полицейские, находясь на рабочем месте, получили вознаграждение в размере 740 тысяч рублей «за незаконные действия, которые были пресечены сотрудниками правоохранительных органов».



Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.05.19

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