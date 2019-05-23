В Крыму скопился огромный запас бытовых отходов

Объём накопленных бытовых отходов в Республике Крым составил 55 миллионов кубометров.

При этом количество работающих свалок с 2014 года уменьшилось более, чем вдвое.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Крым Геннадий Нараев.

«Общий объем накопленных на территории республики отходов – 55 миллионов кубометров», – заявил Нараев и добавил, что на части полигонов проводится рекультивация, так как они уже вышли из эксплуатации.

В то же время министр не смог сказать, сколько миллионов тонн мусора из накопившихся 55-ти приходится на последние пять лет.

«Ни одного нового полигона мы не открыли. Было 28 (на 2014 год), сейчас по схеме 16, а эксплуатируется 11», – цитирует Нараева РИА Новости.

По его словам, ближайшая рекультивация в рамках нацпроектов намечена на двух полигонах ТБО – Белогорском и Судакском, так как они находятся в непосредственной близости от населённых пунктов.

Кроме полигонов, ликвидируются и локальные свалки в границах малых населённых пунктов.

Вместе с тем, Нараев посетовал, что число несанкционированных свалок на полуострове не уменьшается, несмотря на принимаемые усилия.

Между тем, закрытие старых полигонов и затягивание с вводом новых привело к удорожанию вывоза мусора на официальные свалки и ускоренному возникновению неофициальных.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.05.19

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