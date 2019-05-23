В Крыму за год высадят около двух квадратных километров леса

В Республике Крым в 2019 году будет посажено «222 гектара лесных культур».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с помпой объявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

«Министерство экологии и природных ресурсов является ответственным исполнителем проекта «Сохранение лесов». На этот год у нас предусмотрено 88 млн руб и уже использовано 82 млн руб. В этом году планируется высадка лесных культур на площади 222 га.

Также в пределах выделенной суммы уже закуплена техника для выполнения этих мероприятий. И мы делаем акцент на обеспечении противопожарной безопасности. В этом году закуплено уже 10 единиц и до конца года поступит еще одна единица техники, т.е. на 36 млн руб – техника для обеспечения противопожарной безопасности», – цитирует министра Крыминформ.

Напомним, в одном гектаре – 0,01 кв км. Площадь Крымского полуострова равна 27000 кв километров.

Кроме расширения площади лесов, в Крыму, по словам Нараева, предусмотрены увеличение охвата питьевой водой населения с 77,2% до 86,2% и очистка сорока километров русел двенадцати рек.

Напомним, объём накопленных бытовых отходов в Республике Крым составил 55 миллионов кубометров.

При этом количество работающих свалок с 2014 года уменьшилось более, чем вдвое.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.05.19

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