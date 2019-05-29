В США ищут возможность не признавать российские паспорта, выданные в Донбассе

США не признают российские паспорта, выданные жителям Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Как уже сообщал «Новый День», 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. Волкер назвал это решение «чрезвычайно провокационным шагом».

«Мы будем изучать, есть ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму, – цитирует дипломата УНIАН. – Я не думаю, что украинцы поспешат получить эти паспорта».

Тут Волкер, скорее всего, прав: дело в том, что граждане Украины не могут получить в Донбассе российские паспорта по упрощенной схеме – для этого нужно иметь на руках документы о гражданстве ДНР или ЛНР.

По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, указ Путина активизировал процесс выдачи паспортов ДНР – всего выдано около 300 тысяч документов.

Заявления на получение российского гражданства на сегодняшний день подали более 2 тысяч жителей ДНР, еще столько же зафиксировано в ЛНР.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 28.05.19

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