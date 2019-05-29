В России собираются ввести отцовский капитал

Крым, Севастополь, Калининградская область и Дальний Восток станут пилотными регионами по отработке системы отцовского капитала.

Эту субсидию предполагают выплачивать при рождении третьего ребенка при условии, что все дети появились и воспитываются в одной, официально зарегистрированной семье.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас отцы получают право распоряжаться материнским капиталом, если их жена умерла или лишена родительских прав. С ноября 2017 года действие этой системы распространяется и на крымчан, чьи жены умерли в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года.

Отцовский капитал не будет заменой материнскому, а станет дополнительной поддержкой многодетным семьям.

В июне в правительство и рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта «Демография» будет направлен доклад «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ», подготовленный комиссией Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

«Сейчас 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребенка, – цитируют материалы доклада «Известия». – При этом, отмечают в Общественной палате, в демографически успешных странах на поддержку рождения третьего и последующих детей идет более 40% средств, выделяемых в рамках подобных проектов».

Отцовский капитал предлагается выплачивать 1 раз в размере, сопоставимом с материнским капиталом (приводится сумма 2017 года – 453 тысячи рублей). Выплаты маткапитала при этом предполагается сохранить.

При этом отмечается: чтобы с помощью схем родительских капиталов к 2024 году достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, обозначенном в нацпроекте (1,92-2,05 детей на одну женщину), в течение 5 лет потребуется дополнительно выделить более 1 трл рублей, или 1,25% от общего объема ВВП страны.

«Объем так называемого «семейно-детского бюджета», который Минфин ежегодно рассчитывает при разработке и рассмотрении федерального бюджета в Госдуме, в 2016 году составил 0,56% ВВП, говорится в документе. Совокупный объем финансирования из бюджетов субъектов РФ на поддержку семей с детьми Минфин РФ не рассчитывает, но по данным Росстата, расходы на выплату семейных и материнских пособий в 2016 году составили 747,773 млн рублей, или 0,86% ВВП», – отмечают «Известия».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.05.19

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