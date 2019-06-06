В России хотят ввести пособие на детей до 18 лет

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин предложил ввести для нуждающихся семей пособия на детей до 18 лет. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, напомнив, что в настоящее время материальная поддержка оказывается семьям с детьми до трех лет.

По словам главы Минтруда, для семей с детьми старше трех лет «существуют программы поддержки только на региональном уровне, и это пособие очень низкое» (цитата по ТАСС). У подавляющего большинства регионов нет средств на данные программы, констатировал он. В связи с этим, подчеркнул министр, в России необходимо ввести пособие на детей до 18 лет «по нуждаемости». Топилин отметил, что сейчас немаленькие пособия на несовершеннолетних уже выдаются в Москве, Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе. «Это тот резерв, о котором нам стоит подумать, но он… недешевый», – приводит слова главы Минтруда RNS.

Кроме того, министр прокомментировал инициативу ввести в России отцовский капитал. Ранее об этом сообщали «Известия» со ссылкой на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. В документе предлагается выплачивать субсидию отцам при рождении третьего ребенка при условии, что все дети появились и воспитываются в одной, официально зарегистрированной семье. Предполагается, что отцовский капитал не будет заменой материнскому, а станет дополнительной поддержкой многодетным семьям.

Топилин заявил, что ход мыслей авторов идеи понять сложно, поскольку материнский капитал направлен на поддержку всей семьи, а не только матери. «Деньги, которые идут за сертификатом, – это средства для семьи, для ее благополучия», – подметил он.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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