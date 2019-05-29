Саакашвили прилетел на Украину и намерен избраться в Верховную Раду

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области прилетел в киевский аэропорт «Борисполь».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», до этого президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашивили, которое ранее было аннулировано Петром Порошенко.

Тем временем украинская партия «Движение новых сил», которую возглавляет лично Михаил Саакашвили, уже объявила, что намерена участвовать в досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщил член совета партии, экс-зам генпрокурора Украины Давид Сакваралидзе.

«Мы, как партия, пойдем на эти выборы. И будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», – заявил соратник Михаила Саакашвили.

Напомним, около двух лет назад президент Пётр Порошенко за постоянную критику в свой адрес и обвинения в коррупции лишил Саакашвили украинского гражданства. Поводом стали якобы неправильные данные, указанные Саакашвили при оформлении паспорта.

Экс-президент Грузии обещал вернувшись на Украину инициировать многочисленные уголовные дела против Порошенко.

Всё это время Саакашвили проживал в Голландии и через своего адвоката добивался восстановления в гражданстве, обращаясь, в том числе, и к Зеленскому.

Между тем в самой Грузии местные власти уже выразили сожаление в связи с решением Зеленского восстановить в гражданстве Саакашвили, против которого там заведены уголовные дела.

Симферополь, Валентин Карамазов

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