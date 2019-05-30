Гройсман остается: украинский парламент не захотел отправлять премьера в отставку

Верховная рада отказалась принять отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как уже сообщал «Новый День», президент Владимир Зеленский во время инаугурации предложил Гройсману и ряду других чиновников освободить места для нового поколения управленцев. А также заявил, что распускает парламент страны.

Досрочные выборы в раду должны состояться 21 июля. Гройсман уже обозначил намерение баллотироваться в парламент и сообщил о готовности покинуть пост премьер-министра.

Однако сегодня за его отставку проголосовали лишь 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 63 депутата высказались против.

Напомним, отставка премьер-министра означает автоматическую отставку всего правительства страны.

Сегодня кабмин, благодаря депутатам, этой участи избежал. Но никто не мешает президенту Зеленскому прекратить полномочия каждого министра персонально.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.05.19

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