Верховная рада отказала Зеленскому в отставке глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада Украины отказалась отправлять в отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уволить этих чиновников президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту 30 мая. Кроме того, отставку Климкина инициировал и ряд депутатов. Плюс ко всему, все трое сами написали прошения об отставке.

Тем не менее, за увольнение Климкина проголосовали 137 депутатов (за проект Зеленского) и 141 (за парламентский проект), за увольнение Полторака – 67 депутатов, увольнение Грицака – 78 парламентариев.

Необходимый минимум для принятия решения составляет 226 голосов. Таким образом, все три отставки не состоялись.

Ранее Верховная рада так же не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.06.19

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