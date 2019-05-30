На Украине признали плачевное положение крымских переселенцев

Действующая на Украине прокуратура несуществующей «Автономной республики Крым» («АРК») впервые отвлеклась от жителей российского Крыма и занялась правами украинцев, переехавших с территории полуострова в «Незалежную» после 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об ущемлении прав бывших крымчан на Украине сообщила пресс-служба так называемой «прокуратуры АРК».

Сообщается, что переселенцы испытывают постоянные трудности с получением пенсий, социальных выплат и банковских услуг.

«В частности, переселенцы вправе получать социальные выплаты только через (государственный сберегательный) «Ощадбанк», тогда как другие граждане Украины обслуживаются разными банковскими учреждениями без ограничений», – возмущены в ведомстве.

Отмечается, что госорганами Украины бывшие крымчане «отнесены к нерезидентам и фактически лишены возможности осуществлять операции по счетам».

Кроме того, переселенцы зачастую вообще не могут получить пенсии.

Так называемый «прокурор АРК» Гюндуз Мамедов даже пригрозил всем ответственным ведомствам судами.

«В случае же отказа в удовлетворении наших обращений прокуратура автономии будет решать вопрос об обращении в суд с соответствующими исками», – заявил Мамедов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.05.19

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