МИД РФ надеется на отклонение судом ООН в Гааге абсурдного иска Украины

Обвинения Киевом России в «финансировании терроризма» в Донбассе и «дискриминации» украинцев и крымских татар в Республике Крым «по этническому признаку» являются абсурдными и отвлекающими внимание от нарушений прав человека в самой Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в распространённом сегодня сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, Москва настаивает на неправомочности суда ООН рассматривать подобный иск, так как Украина, понимая, что у неё нет конкретных доказательств, не обращалась в досудебном порядке в комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Суд по украинскому иску, поданному два года назад, проходит сегодня в Гааге.

«Российская позиция заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей», – говорится в сообщении МИД РФ.

«Что касается абсурдных заявлений о якобы «систематической кампании российских властей по расовой дискриминации» в Крыму, несмотря на «тонны» псевдодоказательств, которые украинские адвокаты направили в Международный суд ООН, они так и не смогли представить хоть сколько-нибудь правдоподобные свидетельства притеснения этнических меньшинств», – подчёркивается в тексте сообщения.

Напомним, недавно так называемая прокуратура АРК на Украине признала плачевное положение крымских переселенцев.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.06.19

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