Крым призывает Киев не мучить собственных граждан отсутствием ж/д сообщения с полуостровом

Крым не станет возражать, если Украина возобновит железнодорожное сообщение с российским полуостровом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на министра транспорта республики Сергея Карпова сообщает «ПолитНавигатор».

По словам министра, Республика Крым готова в любой момент принять поезда с украинскими туристами, количество которых с каждым годом быстро увеличивается на полуострове.

Чиновник добавил, что это говорит о растущем запросе на возобновление ж/д сообщения.

Как известно, на автомобильных погранпереходах постоянно возникают огромные очереди, в которых томятся граждане Украины, желающие отдохнуть на крымском побережье или посетить родственников и знакомых.

Напомним, замначальника Пограничного управления ФСБ по Крыму Николай Бондаренко также говорил о готовности принимать украинские поезда.

Ранее на сайте украинского президента была зарегистрирована петиция с требованием возобновить все виды транспортного сообщения с Крымским полуостровом, в том числе и авиационное.

Транспортная, энергетическая, продовольственная и водная блокада Крыма была введена киевским режимом в 2014 году.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.05.19

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