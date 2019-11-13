В Киеве намерены «обязательно отреагировать» на запуск ж/д сообщения по Крымскому мосту

Начало продажи «так называемых билетов» и запуск пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью РФ не останется без тяжёлых последствий для Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с такой угрозой в адрес России выступил так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич.

Вместе с тем, Кориневич не уточнил, какие именно действия против свободного курсирования поездов по Крымскому мосту предпримет Киев.

«Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает.

Соответствующее сообщение и доступ на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополь за пределами пунктов пропуска на украинской территории «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» являются противозаконными и нарушают Уголовный кодекс Украины», – отчитался перед журналистами чиновник на брифинге в Киеве.

Как сообщал «Новый День», 8 ноября началась продажа билетов на поезда в Крым.

В компании «Гранд Сервис Экспресс», выступающей в роли оператора пассажирских перевозок на полуостров, выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования «Таврия».

На данный момент открыты железнодорожные маршруты Симферополь-Москва и Севастополь-Санкт-Петербург.

Первые поезда пойдут в Крым в декабре.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.11.19

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