Минтранс России подтвердил срок открытия железнодорожного движения в Крым

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется в декабре текущего года. Это в очередной раз подтвердил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Севастополь.

«Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя соединить с остальной частью России собирались к концу этого года, и это будет сделано», – заявил министр.

Как уже сообщал «Новый День», первые составы должны пойти по Крымскому мосту 9 -10 декабря. Несколько месяцев движение будет организовано по двум направлениям: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь. Пока не поясняется, почему выбраны именно эти направления, хотя авиасообщение российских столиц с Крымом организовано на круглогодичной основе, в то время как из большинства регионов самолеты летают на полуостров только в сезон – с апреля – мая по сентябрь – октябрь.

Тем не менее, в регионы поезда планируется пустить не ранее апреля 2020 года: это будут крупные города – такие как Екатеринбург, Мурманск, Краснодар.

Предполагается, что на крымских маршрутах будут использоваться новые плацкартные и купейные вагоны.

О возможной стоимости билетов пока не сообщается. Не называется и оператор перевозок.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.08.19

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