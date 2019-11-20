Минтранс РФ объявил дату запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Грузовое железнодорожное сообщение с Крымом по транспортной переправе через Керченский пролив стартует 1 июня 2020 года.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.
«Планируется 1 июня», – ответил чиновник журналистам.
В первую очередь, по его словам, в Крым и обратно пойдут топливо, стройматериалы, песок и щебень.
Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открывается в декабре.
Первый поезд отправляется 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь. Днём позже направится пассажирский поезд из Москвы в Симферполь.
Пассажирскими перевозками между материковой частью России и Крымом занимается компания «Гранд сервис экспресс».
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 20.11.19
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