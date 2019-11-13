Севастопольцы смогут добираться до Москвы без пересадок

Москву и Севастополь свяжет прямой железнодорожный маршрут. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

«Знаю, что многие горожане переживали из-за того, что сначала запустили направление из Севастополя только в Санкт-Петербург, хотя это исторический, знаменитый поезд. Легендарная «семерка» – поезд №7, ходил из города на Неве в Севастополь и обратно 55 лет подряд круглый год, – написал Развожаев на своей странице в Instagram. – Вчера я пригласил директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова приехать в Севастополь, чтобы обсудить, когда сможем запустить движение до Москвы. Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу».

Как уже сообщал «Новый День», первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. Он не будет заходить в столицу, его маршрут проложен через Тверь, Рязань, Ростов.

Многим севастопольцам это понравилось: попасть в Москву они могут только с пересадками.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.11.19

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