8 ноября начинается продажа билетов на поезда в Крым.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «Гранд Сервис Экспресс», выступающей в роли оператора пассажирских перевозок на полуостров, выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования «Таврия».

Первый поезд (№7/8) отправится 23 декабря в 14:00 (мск) с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Время в пути до Севастополя составит 43,5 часа. Составы будут сформированы из одноэтажных плацкартных и купейных вагонов.

Из Москвы движение начнется 24 декабря. Фирменный поезд №27/28 выйдет с Казанского вокзала в 23:45. 2009 км до Симферополя составы (на линии будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ) должны преодолевать за 33 часа.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.11.19

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