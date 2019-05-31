Москва – Крым: в Следственном комитете разразился громкий коррупционный скандал

В Москве разразился громкий коррупционный скандал: задержаны руководитель столичного следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ММСУТ СК России), его подчиненный, а также член адвокатской палаты Республики Крым. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

«По данным следствия, должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела, – сообщили РИА «Новый День» в главном следственном управлении СК РФ по Москве. – 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере 1 млн рублей, которые они распределили между собой.

30 мая в ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и сотрудников УФСБ по Москве и Московской области фигуранты были задержаны. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Устанавливаются иные возможно причастные к совершению коррупционного преступления лица».

В производстве у следователей находилось дело о контрабанде ювелирных украшений, утоняет «МК». Фигуранты выяснили, что один из крымских адвокатов хорошо знаком с ведущим дело следователем, ранее работавшим в Крыму. Через адвоката следователю предложили деньги за возврат изъятых документов и драгоценностей. Тот назначил «отступные» в размере 1 млн рублей. Деньги передавались через крымского адвоката. Своим «вознаграждением» следователь поделился с начальником отдела.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.05.19

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