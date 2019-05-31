Путин дал аэропорту Симферополя имя Ивана Айвазовского

Президент России Владимир Путин присвоил 44 российским аэропортам имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, аэропорт Симферополь получит дополнительное имя в честь художника Ивана Айвазовского. Напомним, что в рамках запущенного в октябре прошлого года Общественной палатой конкурса «Великие имена России» за доименование аэрогавани Симферополя в честь выдающегося мастера проголосовали 148 тыс. 859 человек (53%). На второе место вышла императрица Екатерина II Великая (27%). Тройку лидеров замкнул адмирал русского флота Павел Нахимов (18%).

В декабре посетившая Крым правнучка Ивана Айвазовского уроженка Австралии Аманда Роджерс заявила, что семья художника благодарна крымчанам за то, что они решили назвать аэропорт в честь ее знаменитого предка.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 31.05.19

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