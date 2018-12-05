Аэропорт Симферополя получит имя Айвазовского. Правнучка художника из Австралии сказала крымчанам «спасибо»

Аэропорт Симферополя будет назван в честь Ивана Айвазовского. Таковы результаты голосования в рамках проекта «Великие имена России, завершившегося 30 ноября.

За великого художника отдали голоса 148 859 человек (53%). На второе место вышла императрица Екатерина II Великая (27%). Тройку лидеров замыкает адмирал русского флота Павел Нахимов (18%).

Находящаяся сейчас в Крыму правнучка Ивана Айвазовского Аманда Роджерс, уроженка Австралии, заявила, что семья художника благодарна крымчанам за то, что они решили назвать аэропорт в честь ее знаменитого предка. «Я очень рада и горжусь – крымчане чтят выдающихся людей, в том числе Ивана Константиновича. Очень радостно, что именно именем моего предка будет названа воздушная гавань этой замечательной республики, – приводит слова Роджерс управление информационной политики мининформа Крыма. «Память об Иване Константиновиче, признание его творчества будут жить дальше», – продолжила она.

Роджерс по итогам поездки по полуострову отметила, что в регионе произошли «замечательные изменения», в том числе инфраструктурные, которые, по ее убеждению, «смогут привлечь еще больше людей в Крым, для знакомства с творчеством художника в том числе». Она подчеркнула, что чувствует себя в Крыму как дома.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 05.12.18

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