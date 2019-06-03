Июнь в Крыму: жарко, без чрезмерных осадков

Июнь в Крыму будет жарким и без особых осадков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», месячная норма для Ялты составляет +20,6 градуса, в Севастополе – +19,7 градуса Цельсия. При этом дневные температуры на Южном берегу Крыма обычно составляют 25-28 градусов выше ноля. А в этом году синоптики прогнозируют более жаркую погоду. Например, в течение ближайшей недели столбики термометров днем будут подниматься до +33.

Показатели осадков ожидаются в норме: от 35 до 55 мм осадков.

Добавим, что вода в Черном море в районе горы Карадаг прогрелась до +19 градусов, в Севастополе, Ялте и Евпатории – до +20, в в Феодосии, Алуште и Черноморском – до +21, в Керченском проливе – до +22. Температура воды в Азовском море составляет +21 градус.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.06.19

Савченко призвала не дать сбежать Порошенко как Януковичу. / Мать убитого украинскими спецслужбами Бузины потребовала встречи с Зеленским. / «Россия – оккупант», и точка: Киев окончательно отказался от референдума по Донбассу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»