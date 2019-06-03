МИД обозначил позицию России по иску Украины, разбираемому в суде ООН

3 июня в Международном суде ООН начинаются устные слушания по одному из исков Киева к России.

Как уже сообщал «Новый День», в январе 2017 года Украина обратилась в суд, обвинив Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Обвинения строятся на заявлениях истца о материальной поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также об ущемлении прав крымских татар и этнических украинцев в Крыму после его присоединения к России.

В ходе слушаний стороны представят аргументы относительно наличия у Суда юрисдикции для рассмотрения данного межгосударственного судебного дела.

«Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», – заявили в МИД России.

Природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций, считают в ведомстве: «Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Кроме того, российские дипломаты намерены выдвинуть ряд иных юрисдикционных возражений, связанные, в частности, с неготовностью Украины в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия, которые согласно упомянутым конвенциям должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН. «Так, Украина не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража. Она также проигнорировала необходимость предварительного обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с Конвенцией 1965 года в т.ч. для разрешения межгосударственных споров».

В состав российской межведомственной делегации, сформированной для участия в слушаниях, помимо сотрудников МИДа вошли представители Генеральной прокуратуры России, Следственного комитета, Минобороны, Росфинмониторинга и правительства Республики Крым.

Москва, Игорь Юров

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