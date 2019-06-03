Вынесен приговор бывшему охраннику организатора блокады Крыма

Кировский районный суд Крыма вынес приговор крымчанину Эдему Кадырову за службу в украинском нацбатальоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю, в 2016 году житель полуострова (ему тогда было 22 года) вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым, организовавшим блокаду Крыма, «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», дислоцирующегося в приграничных районах Херсонской области Украины. В его обязанности входили личная охраны Ислямова, выполнение его поручений, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр автомобилей, следовавших на полуостров и обратно.

Через некоторое время Кадыров сбежал из батальона и вернулся в Крым. 23 января текущего года его задержали. «Имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие формировании, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, – пояснили в ФСБ. – Обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.06.19

Воду для Крыма предлагают забрать у Украины. / Летние туры для россиян подорожали на треть. / Июнь в Крыму: жарко, без чрезмерных осадков. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»