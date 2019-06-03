За 5 лет не справились: Крым просит продлить переходный период для рынков

Для Крыма могут продлить переходные период, необходимый для перестройки розничных рынков. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в июне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2020 года на территории полуострова должен вступить в силу закон, предусматривающий расположение рынков исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. Выдвигается и ряд других требований как к организации рынка, так и к осуществлению деятельности по продаже товаров: рынки должны быть ограждены, иметь не менее двух въездов-выездов и пешеходные развязки. Одно из обязательных условий – размещение на их территории специальных помещений с холодильными камерами, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, комнат для рубки мяса и хранения дезинфицирующих средств, а также наличие подсобных помещений, подключенных к системе водоснабжения и канализации.

Торговать с машин можно будет только на специально отведенных и размеченных площадках. А в точках продажи, ремонта и пошива одежды или обуви должны быть созданы условия для их примерки. При формировании схемы размещения торговых мест предусматриваются киоски или лотки для реализации сельскохозяйственной продукции фермерами и гражданами, имеющими собственные подсобные хозяйства. Каждый торговец должен иметь персональный бейдж с фотографией и указанием фамилии, имени и отчества, вся информацию о реализаторах должна заносится в специальный реестр.

Кроме того, каждый розничный рынок должен оформить «паспорт безопасности», который выдается только после выполнения всех противопожарных мероприятий, при наличии систем оповещения населения на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций и систем видеонаблюдения, а также при организации охраны территории.

На выполнение этих требований рынкам Крыма и Севастополя дали 5 лет, однако на сегодняшний день на полуострове практически ничего не изменилось – большинство рынков не соответствует нормам законодательства РФ, торговля по-прежнему ведется с лотков, в палатках или контейнерах.

«Выполнение нормы о размещении розничных рынков исключительно в капитальных строениях требует существенных финансовых затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации, заключением соглашений со строительными организациями, изменением целевого назначения земельных участков, строительством инфраструктуры», – цитирует пояснительную записку к законопроекту, разработанному в Заксобрании Севастополя, «Парламентская газета».

Авторы инициативы просят продлить строк перехода на новые правила работы рынков еще на 5 лет – до 1 января 2025 года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.06.19

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