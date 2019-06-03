В аэропорту Симферополя начали принимать электронные посадочные талоны

В аэропорту Симферополя с 3 июня заработала система по обслуживанию пассажиров с электронными посадочными талонами, сообщает пресс-служба аэрогавани. Отмечается, что первые пассажиры с посадочными талонами, сохраненными на смартфонах и планшетах, уже благополучно прошли регистрацию и совершили полеты.

Как сообщал «Новый День», приказ Министерства транспорта РФ, которые позволяют авиапассажирам не распечатывать посадочный талон, а пользоваться электронной его версией, вступил в силу 24 февраля 2019 года. Показав документ на экране мобильного устройства, пассажир имеет право пройти в стерильную зону аэропорта, минуя стойку регистрации или терминал для печати посадочных.

В то же время в аэропортах остается возможность самостоятельной печати или получения посадочного талона на бумажном носителе. Однако наличие бумажной версии документа перестает быть обязательным.

Для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонам в аэропорту Симферополя было смонтировано специальное оборудование для сканирования штрих-кода билета с мобильных устройств пассажиров и доступа к электронной базе.

В пресс-службе аэропорта отметили, что данная услуга наиболее удобна для пассажиров, путешествующих без багажа: они могут проследовать в зону посадки на свои рейсы, минуя стойки регистрации.

Запуск системы использования электронных посадочных талонов очень актуален для Крыма, поскольку многие туристы не имеют возможности распечатать посадочные талоны до прибытия в аэропорт. Дело в том, что большинство гостиниц такую услугу не оказывают, а для поиска специального центра для распечатки документов в последние сутки пребывания на полуострове у них нет ни времени, ни желания.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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