Киев отменил украинский военный парад в Севастополе

Военный парад ВСУ в «украинском Севастополе» не состоится в ближайшие десятелетия, а, возможно, – никогда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление в эфире украинского телевидения сделал главный военный прокурор «Незалежной» Анатолий Матиос.

Своим заявлением Матиос спустя пять лет дезавуировал обещание министра обороны Украины Валерия Гелетея, прозвучавшее во время назначения на пост с трибуны Верховной Рады в июле 2014 года.

«Я обещаю, что на посту министра обороны при вашей поддержке сделаю всё возможное, чтобы обеспечить безопасность наших соотечественников, обеспечить спокойствие в нашем государстве. Я убеждён, что Украина победит и парад Победы обязательно будет в украинском Севастополе», – заявил тогда Гелетей, позже отправленный в отставку за катастрофические поражения под Иловайском и Дебальцево.

Комментируя давний прогноз Гелетея, а также возможность возвращения Крыма военным путём, главный военный прокурор Украины призвал государственных деятелей «Незалежной» соотносить свои публичные слова с реальностью.

«Неосторожно сказанное слово сносит не только иллюзию, но и реальность, потому что никто не понимает как оно может быть реализовано. Это проблема на годы. Персонифицированное, субъективное желание отдельно взятого министра или руководителя провести операцию в Крыму должно было подчеркиваться одной фразой – это произойдет либо на нашей пенсии, либо парад проведут уже наши дети. Таковы реалии.

Если мы не будем называть вещи своими именами, будут говорить, что слова расходятся с делами… Он (Гелетей) сказал то, во что никто не верит, что невозможно в реальности. Военного решения проблемы освобождения Крыма пока что не существует и непонятно, будет ли существовать в будущем», – приводит слова Матиоса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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