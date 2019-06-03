Диверсия? Крымские чиновники сознательно не проводят массовую вакцинацию животных

В Бахчисарайском районе Крыма обнаружен тайник с 28 тысячами доз неиспользованной вакцины от бешенства, сибирской язвы, болезни Ньюкасла и других.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по РК и Севастополю, часть препаратов уже просрочена, а те, у которых срок годности еще не истек, использовать невозможно, так как они хранились в недопустимых условиях.

Установлено, что помещение, в котором была спрятана вакцина, принадлежит ГБУ «Бахчисарайский ветеринарный лечебно-профилактический центр». Но самое интересное: согласно отчетам ветеринарной службы, вся найденная вакцина ранее была израсходована по назначению – то есть, поставлена животным.

При проверке документации выяснилось, что по указанным в актах адресам вакцинация не проводилась: «Подписи на документах подделаны, клички животных и их количество не соответствуют действительностью, – сообщили в ведомстве. – Некоторых людей, якобы, подписавших акты в качестве хозяев привитых животных, давно нет в живых».

Отметим, что нарушения, связанные с вакцинацией животных, на полуострове выявляются ежегодно. Между тем, число зарегистрированных случаев бешенства за последние 5 лет выросло в 5 раз: с 7 в 2014 году до 35 в 2018-м.

В 2019 году только за первые 4 месяца, по данным Россельхознадхора, зафиксировано уже 16 случаев бешенства животных.

Бахчисарай, Лиана Макоба

Бахчисарай. Другие новости 03.06.19

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