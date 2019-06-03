В правительстве Крыма нашли действенный способ решения экологических проблем – демонстративное игнорирование

В минэкологии Крыма считают, что спасение отравляемых – дело рук отравителей. При этом разные официальные источники по-разному трактуют показатели, характеризующие уровень загрязнения атмосферного воздуха на севере Крыма, где расположены крупнейшие химические заводы.

Как уже сообщал «Новый День», в августе прошлого года в крымском городе Армянск и его окрестностях произошла серьезная экологическая катастрофа. Градообразующее предприятие (бывший «Крымский титан») сливает отходы своего производства, содержащие серную кислоту в озеро-отстойник, имеющий размер 10 км на 4 км. Из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала и засушливого лета ядовитое озеро обмелело, а потом и вовсе высохло.

Разнесенные ветром соли серной кислоты попали в воздух и для начала выпали едкой росой в Армянске. Спустя неделю власть нехотя признала многократное превышение вредных веществ в воздухе. В частности – сернистого ангидрида. О хлористом водороде (веществе, которое при соединении с водой превращается в соляную кислоту) говорили туманно – превышение его содержания было обнаружено почему-то только в воздухе села Перекоп.

О состоянии воздуха в проблемных местах информируют два компетентных учреждения – Министерство экологии и природных ресурсов Крыма и ФБГУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Гидрометеорологи на протяжении весны давали различные сводки.

В апреле: «Армянск – уровень загрязнения атмосферы определялся как повышенный. Загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по четырем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду». В Красноперекопске уровень загрязнения атмосферы тоже определялся как повышенный. Загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы, хлористому водороду.

К концу мая, по данным Гидромета, ситуация улучшилась, в обоих городах «уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как низкий». Правда, уровень загрязнения атмосферного воздуха города определялся как повышенный в Севастополе – по взвешенным в нем веществам.

Рапорты минэкологии этого же периода гораздо оптимистичнее. Во-первых, чиновники этого ведомства поручили обеспечить безопасный уровень кислотонакопителя в Армянске самому титановому заводу, пополняющему его ядовитыми стоками: «Предприятию необходимо обеспечить круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха, а также поддержание безопасного уровня содержимого в кислотонакопителе», – заявила замминистра экологии Крыма Наталия Сологуб.

Во-вторых, на сайте министерства стали публиковать благополучные сводки.

Напомним, на территории завода (и ныне принадлежащего украинскому олигарху Дмитрию Фирташу) работает цех по производству серной кислоты, с большой помпой открытый в 2012 году. Именно соли серной кислоты разнеслись ветром, а потом выпали ядовитой росой в августе прошлого года. Но их в атмосфере севера Крыма не ищут.

Сводка минэкологии Крыма от 27 мая 2019 года: концентрация хлорида водорода в воздухе Армянска «была ниже пределов обнаружения» – приборы этот хлорид вообще не видели.

Все отлично и 31 мая 2019 года: «в городе Армянск концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 мг/куб.м. В селе Перекоп городского округа Армянск составила 0,071 мг/куб.м (при ПДК 0,2)». ПДК – это предельно допустимая концентрация.

То есть с соляной кислотой все хорошо, только непонятно, почему чиновники с таким упорством пытаются найти в приземных слоях атмосфере именно это вещество. А про соли серной кислоты не вспоминают вообще.

Симферополь, Ольга Картошина

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