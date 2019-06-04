ЕС собирается продлить антикрымские санкции

Санкции Евросоюза в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя могут быть продлены до июня 2020 года.

Соответствующее предложение внесла на рассмотрение Еврокомиссии глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Срок действующих санкций истекает 23 июня, 3 июня был представлен проект решения о продлении санкций еще на год: «ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя», – цитирует документ Bloomberg.

Официально вопрос о продлении санкции будет рассматриваться в Совете ЕС в середине июня.

Напомним, ограничительные меры в отношении России были приняты ЕС в июне 2014 года. В первую очередь, они направлены против Крыма и Севастополя: введен запрет на импорт крымской продукции в ЕС, инвестиции в экономику полуострова, на туристические услуги в Крыму, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, и так далее. Санкции продлеваются ежегодно.

Москва, Игорь Юров

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