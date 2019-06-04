В Крыму страхуют авиатехнику от провокаций Украины

Боевые вертолеты, дислоцированные в Крыму, оснащают станциями радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа «Витебск». Таким образом российскую технику и военнослужащих защищают от провокаций Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авиабаза четвертой армии ВВС и ПВО находится недалеко от Джанкоя. Во время плановых вылетов пилоты в обязательном порядке включают РЭБ.

«Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова, – цитирует РИА «Новости источник в Минобороны, отмечающий, что что с украинской стороны всегда отслеживают полеты российской авиации. – Нам их намерения неизвестны, предвидеть их действия мы не можем, так что радиоэлектронная страховка – необходимость».

Джанкой, Лиана Макоба

Джанкой. Другие новости 04.06.19

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