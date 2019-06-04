Члены украинской общины в Крыму рассказали об отношении к ним в России и на Украине

Члены украинской общины в Крыму не испытывают никаких притеснений со стороны российской власти, а вот Об этом заявила глава общины Анастасия Гридчина на встрече представителей национально-культурных автономий и религиозных конфессий РК, состоявшейся в Ливадии.

«Притеснений в Крыму ни по какому признаку нет, в том числе по языковому. Мы можем спокойно общаться на украинском языке или надеть нашу национальную вышиванку, пройтись по улицам Крыма. Нет никакого притеснения», – сообщила Гридчина, подчеркнув, что по другую сторону границы крымские украинцы испытывают противоположное отношение. «Украинские власти, как бывшие, так и нынешние, боятся слышать правду, которую мы можем донести», – отметила Гридчина.

Более того, члены крымской украинской общины внесены в базу скандально известного сайта «Миротворец», призывающего к расправе над всеми, кого владельцы сайта считают врагами Украины. Поэтому посещение соседнего государства грозит для крымских украинцев непредсказуемыми последствиями.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.06.19

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