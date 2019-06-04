Крым попал в «черный список» Роспотребнадзора

Республика Крым попала в «черный список» Роспотребнадзора по итогам 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство представило ежегодный Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации». В отличие от Севастополя, который неоднократно фигурирует в качестве положительного примера, РК практически не встречается среди благополучных регионов, зато неоднократно упоминается среди территорий с серьезными проблемами по тем или иным направлениям.

Так, республика лидирует в списке субъектов федерации, значительно ухудшивших условия обучения школьников: за последние 5 лет 86 школ переведены с односменной работы на двусменную, что у санитарных врачей считается серьезным недочетом.

Серьезные претензии есть у Росприроднадзора и к иммунизации крымчан: процент вакцинации от гриппа в минувшем сезоне составил 41,4 – это один из самых низких показателей в стране.

Зато уровень пораженности ВИЧ-инфекцией – один из самых высоких: 1111 на 100 тысяч насления при среднероссийском 686,2.

Плюс ко всему, РК входит в число регионов с высокой заболеваемостью желодучно-кичешного тракта из-за употребления некачественной воды.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.06.19

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