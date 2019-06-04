На Украине утвердилась «стыдливая формула расставания» с Крымом

Киевский режим окончательно упустил время и умудрился сделать всё, чтобы не мечтать даже о конфедеративном устройстве Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения завил киевский политолог Андрей Ермолаев

Что касается Крыма и Донбасса, то об этих территориях, по мнению эксперта, следует забыть окончательно.

«В какой-то момент сформировалось убеждение, что Украина может состояться, стать успешной европейской страной, когда не будет обременена этим непонятным, тяжелым, зависимым извне и, под влиянием идеологии, – агрессивным соседом, Донбассом.

И уж тем более не понятно, что делать с Крымом… Потому что Украина проиграла настроения, проиграла ожидания своим бездействием, жадностью элит, равнодушием к Крыму. И в отношении Крыма, и в отношении Донбасса подобная бездеятельность, закрытые глаза сыграли роковую роль», – делает вывод украинский политолог.

Кроме того, разговоры о том, что надо только дождаться экономического чуда на Украине, и Крым с Донбассом «сами вернутся», – являются лишь стыдливым эмоциональным прикрытием очевидного факта: эти территории утрачены навсегда.

Сегодня вопрос стоит о сохранении государства в целом.

«Я считаю, что это стыдливая формула расставания. Столько лет войны делают невозможным простой механический возврат. И уж тем более усложняют политический процесс о новых формулах. На мой взгляд, по состоянию на сейчас, даже конфедеративное устройство Украины – уже мечта», – приводит слова Ермолаева «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.06.19

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