Крым и Севастополь вошли в число приоритетных территорий опережающего развития АПК

Крым и Севастополь вошли в число приоритетных территорий опережающего развития агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РФ утвердило государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Общий объем финансирования составляет около 2,3 трлн рублей, 43% этой суммы выделит федеральный бюджет.

Главная цель – сохранить долю сельского населения на уровне не менее 25,3% от общего числа граждан РФ. Кроме того, ставятся задачи достичь соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повысить долю общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.

В госпрограмму включена информация по опережающему развитию приоритетных территорий – субъектов, входящих в Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, республики Крым, Севастополя, Калининградской области, а также регионов, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны России.

В числе прочего планируется ввести ряд новых льготных кредитных механизмов – например, на покупку и строительство жилья (со ставкой до 3% годовых), на приобретение инженерного оборудования для домовладений (5% годовых), создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключения к ним (до 5%).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.06.19

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