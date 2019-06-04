российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 июня 2019, 17:08 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко

Россия обжаловала арбитражные решения по искам украинских компаний, требующим компенсации за Крым

Россия обжаловала арбитражные решения по искам украинских компаний, требующих возмещения ущерба за имущество, оставленное в Крыму.

Как сообщил РИА «Новый День» в пресс-службе Минюста РФ, в Верховный суд Швейцарии поданы заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта», «Стабил» и других. Суд подтвердил получение заявлений.

Россия привела развернутые аргументы, подтверждающие неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений, подчеркивают в ведомстве. В частности, арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. «Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной», – говорят в Минюсте. Внимание суда было обращено и на то, что инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию.

16 апреля Международный арбитражный суд (Женева) вынес решение взыскать с РФ в пользу ПАО «Укрнафта» $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в Крыму после присоединения полуострова к России, напоминает «Интерфакс».

После присоединения в 2014 году Крыма к РФ «Укрнафта» утратила права собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд, который определил Швейцарию в качестве места арбитража.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.06.19

Крым и Севастополь вошли в число приоритетных территорий опережающего развития АПК. / Зеленский обвинил Москву в убийствах детей Донбасса и призвал ЕС «давить» на Россию. / На Украине утвердилась «стыдливая формула расставания» с Крымом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Украина, Экономика,

Новости партнеров