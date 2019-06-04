Россия обжаловала арбитражные решения по искам украинских компаний, требующим компенсации за Крым

Россия обжаловала арбитражные решения по искам украинских компаний, требующих возмещения ущерба за имущество, оставленное в Крыму.

Как сообщил РИА «Новый День» в пресс-службе Минюста РФ, в Верховный суд Швейцарии поданы заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта», «Стабил» и других. Суд подтвердил получение заявлений.

Россия привела развернутые аргументы, подтверждающие неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений, подчеркивают в ведомстве. В частности, арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. «Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной», – говорят в Минюсте. Внимание суда было обращено и на то, что инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию.

16 апреля Международный арбитражный суд (Женева) вынес решение взыскать с РФ в пользу ПАО «Укрнафта» $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в Крыму после присоединения полуострова к России, напоминает «Интерфакс».

После присоединения в 2014 году Крыма к РФ «Укрнафта» утратила права собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд, который определил Швейцарию в качестве места арбитража.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.06.19

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