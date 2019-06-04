На том конце воздушного моста: симферопольский аэропорт отдали под жилую застройку

В границах Симферополя нашли большой участок для крупного девелоперского проекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымско-татарская общественность долго билась за присвоение международному аэропорту Симферополя имени героя-летчика Амет-Хана Султана. Однако это имя не вошло в список «великих соотечественников», утвержденных республиканской общественной палатой. С подачи главы Крыма Сергея Аксёнова аэропорт назвали именем художника Ивана Айвазовского, хотя тот явно предпочитал суда морские.

Впрочем, имя дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана носит аэроклуб, базирующийся в другом аэропорту Симферополя – Заводском. Будущий герой именно там учился летать. Старожилы помнят, что из Заводского летали «кукурузники» в Керчь и райцентры Крыма, а пассажирские вертолеты в курортную местность. Для обслуживания своих вертолетов этот аэропорт местного значения использовал «Черноморнефтегаз».

Сейчас он принадлежит ГУП минтранса Крыма «Универсал-Авиа», здесь иногда проходят авиашоу малой авиации и парады парашютистов.

Напомним другой симферопольский сюжет. Полтора года назад у потенциальных застройщиков вроде бы все хорошо складывалось с ликвидацией знаменитого предприятия «Крымтроллейбус», обширная территория которого прямо примыкает к крупнейшему парку Симферополя – Гагаринскому. В городе пошли разговоры о том, что эта ликвидация и освобождение лакомой площадки делается в пользу строительной компании «Консоль», принадлежащей семье спикера Госсовета Владимира Константинова.

Коллектив «Крымтроллейбуса» изложил свои сомнения в правильности такого шага в письме Президенту РФ Владимиру Путину, а дело шло к президентским выборам, и в феврале 2018 года Сергей Аксенов процесс, вызвавший недовольство горожан, остановил: «Экономические показатели не представлены, – заявил тогда премьер.

После тех выборов заговорили о застройке другой площадки. Распоряжением Совмина Крыма в июле прошлого года была создана рабочая группа по вопросам реализации проекта развития микрорайона «Заводское». Ее возглавил вице-премьер правительства Виталий Нахлупин (сейчас находится под следствием), в состав вошли несколько ныне уволенных министров – Сергей Кононов, Наталья Чабан, Юрий Овсянников. Видимо, список скоро поправят, но в нем наверняка останется верная соратница спикера Константинова, руководитель одного из «консолевских» предприятий, депутат Госсовета Галина Коноваленко.

За пять лет, прошедших с Крымской весны, в Крыму и Симферополе сменилось несколько главных архитекторов, увольнение большинства из них Аксёнов комментировал резкими словами.

Строительство в Крыму теперь курирует вице-премьер Евгений Кабанов, сам крупнейший застройщик и компаньон семьи спикера (пополам с Константиновым-младшим он владеет заводом по производству газобетона).

И вот Кабанов провел заседание XX Архитектурно-градостроительного Совета Республики Крым. Огонь на себя приняла нынешний главный архитектор РК Ирина Соловьева. По ее словам, детали масштабного проекта таковы: под застройку пойдут 188 га аэродрома. К 2024 году Кабанов обещает построить там 18 тыс квартир, 3 школы, 10 детских садов, медицинский центр, торговые объекты и спорткомплекс.

Туда Кабанов обещают заселить жителей аварийного фонда Симферополя. Согласно муниципальной программе обеспечения жильем, принятой городом, в 2021 году из аварийного жилья предполагается переселить в новые квартиры 55 человек, а количество жилых помещений, предоставленных гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 2021 году увеличится до 320 единиц. Допустим, жилье там получат еще ветераны и сироты – всего 1 тыс человек. Значит, грубо говоря, 17 тыс квартир застройщики продадут с пользой для себя. Нетрудно догадаться, какие фирмы развернут стройку на месте аэропорта.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.06.19

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