В Крыму хорошо со средой обитания, но плохо с властью

Крым и Севастополь оказались в нижней половине «Национального экологического рейтинга регионов РФ» по итогам минувшей весны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг публикуется раз в квартал с 2008 года. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» составляют его на основе мониторинга федеральных и региональных СМИ, обращений граждан, информации от региональных групп волонтеров, ответов контролирующих органов на запросы и жалобы, информации от региональной власти.

По итогам весны 2019 года Крым оказался на 57 месте из 85: наивысшие оценки эксперты поставили республике за биоресурсы, сферу образования и культуры и среду обитания. Отрицательные оценки получила крымская власть, информационно-психологический климат и система обращения с отходами.

Севастополь опустился с 71 места зимой на 73-е. Здесь серьезные проблемы в отмечены с водой, биоресурсами, ТБО, а также законностью и порядком.

Симферополь, Лиана Макоба

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