Грозы, град, шквал: непогода в Крыму задержится до конца недели

В Крыму до конца недели сохранится жаркая и грозовая погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», штормовое предупреждение из-за непогоды, объявленное на 4 -5 июня, продлили еще на день.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 6 июня в Крыму ожидаются ливни (местами сильные), грозы, град, шквалистый ветер.

Согласно предварительному прогнозу, такая погода сохранится до понедельника. При этом будет жарко: днем до +32, а в воскресенье, 9 июня, до +33.

Симферополь, Лиана Макоба

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