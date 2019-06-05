Украинцы заплатили России более 30 млн рублей налога на недвижимость в Крыму

В Крыму взыскали с иностранных организаций и физических лиц более 30 млн рублей налога на недвижимость. Об этом сообщил начальник крымского управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, речь идет о гражданах Украины, владеющих домами, квартирами и нежилыми помещениями на полуострове.

Наздрачев уточнил, что обследовано более 300 объектов недвижимости, находящихся в собственности иностранных организаций, и около 400 объектов недвижимости физических лиц-нерезидентов.

Кроме того, 16 организаций добровольно предоставили декларации на уплату земельного налога по 39 земельным участкам, более 100 иностранцев сдали декларации для уплаты НДФЛ.

34 гражданина других государств, зарегистрированные в Крыму в качестве индивидуальных предпринимателей, заплатили налоги и страховые взносов в общей сумме сумму 3,8 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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