В Крыму школьник едва не погиб на ЕГЭ, инцидент пытаются замять

В Симферополе одиннадцатиклассник едва не погиб перед госэкзаменом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в школе №4, где проводился ЕГЭ по физике. По дороге к школе одному из выпускников стало плохо – у него началась сильная головная боль, о чем юноша сообщил сопровождающему учителю.

Кстати, школьник – отличник и претендует на золотую медаль, так что его вряд ли можно заподозрить в симуляции. Однако педагог никаких мер не предпринял, а довез группу сдающих экзамен выпускников (ехали на маршрутках с пересадками) до места сдачи ЕГЭ, где школьникам пришлось около 40 минут ждать начала экзамена на солнцепеке.

Состояние юноши ухудшилось, о чем он снова сообщил сопровождающему учителю, но тот опять не предпринял никаким мер. Тогда молодой человек позвонил матери. Та велела ему зайти в школу, чтобы уйти с солнца. Но в задние до начала экзамена его пустить отказались. Когда выпускник начал терять сознание, кинулись искать медсестру. Нашли минут через 30.

«Она отказалась вызывать скорую, потому что у ребенка телефон записывает все входящие и исходящие звонки. Все пыталась ему дать какую-то таблетку, – цитируют мать школьника «Аргументы недели – Крым». – Я по телефону кричала, чтобы вызывали скорую. Все игнорировали, никого ответственного найти не могли, директора найти тоже не могли.

Женщина смогла дозвониться до члена комитета по здравоохранению Госсовета Крыма. Только после этого юношу госпитализировали.

«Его там продержали пару часов, взяли анализы. Потом приехали сотрудники школы и забрали ребенка и, естественно, хотели все это замять, – рассказывает мать. – Но ребенок теперь в плохом состоянии, плохо слышит, плохо понимает, как после побоев».

Она заявила, что оператор «горячей линии» министерства здравоохранения РК отказался фиксировать инцидент. Но женщина смогла дозвониться до федеральной «горячей линии» по сдаче ЕГЭ.

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Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.06.19

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