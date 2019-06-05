Побило посадки и машины: на Крым обрушился град (ФОТО)

На Крым обрушился град: соцсети забиты соответствующими фотографиями и видео.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе выпал град величиной с яйцо.

«Прячьте свои машины!» – бросили клич горожане. Авто укрывали одеялами, а те, у кого под рукой не нашлось ничего подходящего, использовали в качестве «щита» резиновые коврики из салона.

На незащищенных автомобилях град оставил вмятины и побил стекла.

Фото группы «Автопартнер Крым» (VK)

Крупный град выпал и в Черноморском. Сейчас на смену груд пришел ливень.

Напомним, на 6 июня на полуострове объявлено штормовое предупреждение: вновь ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.06.19

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