Побило посадки и машины: на Крым обрушился град (ФОТО)

На Крым обрушился град: соцсети забиты соответствующими фотографиями и видео.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе выпал град величиной с яйцо.
«Прячьте свои машины!» – бросили клич горожане. Авто укрывали одеялами, а те, у кого под рукой не нашлось ничего подходящего, использовали в качестве «щита» резиновые коврики из салона.
На незащищенных автомобилях град оставил вмятины и побил стекла.
Фото группы «Автопартнер Крым» (VK)
Крупный град выпал и в Черноморском. Сейчас на смену груд пришел ливень.
Напомним, на 6 июня на полуострове объявлено штормовое предупреждение: вновь ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 05.06.19
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