Зеленский украл старую публикацию Порошенко и дословно озвучил её в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский настолько вошёл в образ неукротимого борца с «российской агрессией», что начал заговариваться и дословно повторять фразы главного украинского русофоба – экс-президента Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», конфуз с антироссийским плагиатом произошёл во время встречи Зеленского с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.

«Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, – это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всём постсоветском пространстве», – уверенно заявил шоумен.

Между тем, пока украинские СМИ распространяли это патетическое высказывание Зеленского, внимательные пользователи обнаружили старый твит экс-президента Петра Порошенко, в котором он теми же словами предрекал смерть «российскому империализму».

«Кремль продолжает чинить жёсткие препятствия нашему движению в Европу. РФ знает, что Украина в Европе – это смерть российского имперского проекта. Это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим изменениям в России», – писал Порошенко в Твиттере две недели назад.

По мнению экспертов, медвежью услугу Зеленскому оказали его собственные референты, которые взяли фразу из интернета, не удосужившись проверить источник. По другой версии, кто-то из команды новоизбранного президента решил его таким образом «подставить» в глазах избиратей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.06.19

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